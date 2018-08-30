دواوين الوزارات × 24 ساعة.. ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ60 ‎

إعداد رضا حبيشى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

بعثة التضامن تعلن عودة 2830 حاجا منذ بدء عمل الجسر الجوى ‎

"التضامن": تسجيل حالة وفاة جديدة بين حجاج الجمعيات الأهلية ‎

وزارة التموين:

التموين: لن يصرف لأى بطاقة بها أخطاء بنهاية الأسبوع الأول من نوفمبر 2018 ‎

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تطالب المدارس الثانوية بتسجيل بيانات المعلمين لتدريبهم على النظام الجديد ‎

صور.. هل تقضى مديريات التعليم على ظاهرة الدروس الخصوصية؟ غلق 5 مراكز وتسيير قوافل تعليمية مجانية بأسيوط.. والمراكز تتحدى القانون بالإسماعيلية.. الوادى الجديد تخصص قاعات حكومية مجانا.. و"الدفع قبل الدرس" بقنا ‎

وزارة الصحة:

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 60 ‎

الصحة تطلق مبادرة "مصر بلا إدمان" بجميع المحافظات وتبدأ غدا من الإسكندرية ‎

وزارة الإسكان:

خطة لتطوير طرق الأحياء السكنية والمناطق الصناعية بأكتوبر بـ 1.6 مليار جنيه ‎

وزارة الزراعة:

الزراعة تطرح 99 قطعة أرض تابعة للإصلاح للبيع بالمزاد العلنى فى 5 محافظات ‎

لأول مرة منظومة جديدة لـ"12" صنف بلح بعد موافقة الصين فتح اسواقها أمام التمور المصرية.."الزراعة" تنهى ملف التصدير.. والحجر الزراعى: وفد "بكين " بالقاهرة 8 سبتمبر لاعتماد المنظومة ..والصعيدى والسيوى بالمقدمة ‎

وزارة النقل:

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا ‎

ميناء نويبع البحرى يستقبل اليوم 2375 حاجًا قادمين عبر الأردن ‎

وزارة القوى العاملة:

صرف 2.6 مليون جنيه مستحقات 15 مصريا بالمملكة العربية السعودية ‎