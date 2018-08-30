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دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:32 م
دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم براز الأطفال يحميك يقوى المناعة ويحسن الهضم
كتب محسن البديوى
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نجح فريق بحثى أمريكى فى اكتشاف نوع من البكتيريا النافعة فى براز الأطفال، ثبتت قدرتها على علاج مجموعة من الأمراض.

وبحسب قناة "BBC"، فإن العلماء اكتشفوا أن براز الأطفال يحتوى على نوع من البكتيريا النافعة تساعد على مقاومة الأمراض وتقوية جهاز المناعة وتحسين عملية الهضم.

وأجريت الدراسة بجامعة "ووك فوريست" الأمريكية، حيث بدأ الباحثون بدراسة براز 34 طفلا يتمتعون بصحة جيدة وفقًا للفحوصات، وتم استخلاص البراز من حفاضاتهم واستخلاص البكتيريا منهم، كما تم حقنها للفئران، وكانت النتيجة أنها حفزت على إنتاج أحماضًا تلعب دورًا هامًا فى الحفاظ على صحة الأمعاء.


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