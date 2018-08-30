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الخميس، 30 أغسطس 2018 05:43 م
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ختام فعاليات حملة جامعة خالية من فيروس سى بالمنصورة

الخميس، 30 أغسطس 2018 05:16 م
ختام فعاليات حملة جامعة خالية من فيروس سى بالمنصورة الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب
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استضافت كلية الهندسة بجامعة المنصورة فعاليات اليوم الأخير من حملة جامعة خالية من فيروس سى، التى أقيمت تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة، وإشراف كل من الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الشعراوى كمال مدير مستشفيات الجامعة، والدكتورة مها ماهر مدير مستشفى الباطنة التخصصى بالجامعة.

وأكد الدكتورمصطفى أمين مدير عام إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة المنصورة على قيام 361 من العاملين بالكلية بإجراء تحليل فيروس سى خلال هذا اليوم، تحت إشراف كل من الدكتور محمود المليجى القائم بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة، والدكتور إبراهيم لطفى القلا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ليصل إجمالى من قاموا بالتحليل خلال الحملة على مدار 30 يوما إلى 9602 من العاملين بكليات الجامعة ومراكزها الطبية والادارة العامة بالجامعة والإدارات الفرعية بها.

وأشار الدكتور محمود المليجى، إلى أن الحملة تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على فيروس سى والحد من انتشاره، وفى هذا الإطار تم تنظيم الحملة للكشف على جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين وعمل قاعدة بيانات بالمرضى وتقديم العلاج لهم.

وأشار إلى استمرار علاج الحالات التى ثبت إصابتها بالفيروس، حيث يوجد تواصل بين الجامعة وبين هذه الحالات لتسهيل إجراءات علاج هذه الحالات عن طريق مستشفى التأمين الصحى ومستشفى الجامعة ومستشفى الباطنة التخصصى بالجامعة وصندوق رعاية العاملين بالجامعة.

وأشاد المليجى بتذليل الدكتور أحمد بهاء رئيس هيئة التأمين الصحى بالدقهلية كافة الصعوبات التى واجهت الحملة.

 


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