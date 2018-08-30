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خامنئى يفرج عن مئات السجناء فى محاولة لامتصاص غضب الشعب الإيرانى ضد النظام

الخميس، 30 أغسطس 2018 05:10 م
خامنئى يفرج عن مئات السجناء فى محاولة لامتصاص غضب الشعب الإيرانى ضد النظام خامنئى
رويترز
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فى خطوة لمحاولة امتصاص غضب الشعب الإيرانى على النظام الحاكم، قال موقع (ميزان) الإخبارى الإلكترونى التابع للسلطة القضائية الإيرانية إن الزعيم الأعلى آية الله على خامنئى أصدر أمرا بالعفو أو تخفيف العقوبة عن 615 سجينا اليوم الخميس.

جاءت تلك الخطوة فى أسبوع تحتفل فيه إيران بأعياد دينية.

ولم يذكر الموقع ما إذا كان العفو الصادر اليوم يشمل أيا من مئات السجناء الذين تقول منظمات معنية بحقوق الإنسان إنهم مسجونون فى جرائم سياسية.

ودأب خامنئى على إصدار عفو عن سجناء فى مناسبات دينية.


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