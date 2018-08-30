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الخميس، 30 أغسطس 2018 09:46 ص
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حوادث الطرق والسقوط الأكثر انتشارا بمصر.. تسببت فى 8660 حالة وفاة فى 2017

الخميس، 30 أغسطس 2018 09:00 ص
حوادث الطرق والسقوط الأكثر انتشارا بمصر.. تسببت فى 8660 حالة وفاة فى 2017 19 ألف متوفى بسبب حوادث وإصابات خلال 2017
كتبت- هبة حسام
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شكلت حوادث الطرق والسقوط أكثر أنواع الحوادث انتشاراً بمصر، حيث تخلف عن تلك الحوادث 8660 حالة وفاة خلال عام 2017، تلاها حوادث الغرق والتى نجم عنها العام الماضى 1274 حالة وفاة.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول حالات الوفاة الناجمة عن حوادث إصابات، بلغ عدد حالات الوفاة بسبب الاعتداءات "بأساليب مختلفة" 1089 حالة، فيما توفى نحو 59 شخصاً خلال 2017 بسبب الاختناق.

وعن العدد الإجمالى لوفيات الإصابات على مستوى الجمهورية، أوضح جهاز الإحصاء فى بياناته الرسمية أنها بلغت 19.055 ألف حالة من إجمالى وفيات عام 2017، معظمها ذكور بعدد 14.862 ألف حالة، مقابل 4193 حالة وفاة لإناث.

ويوضح الجدول التالى التوزيع العددى لوفيات الإصابات طبقاً لنوع الإصابة خلال عام 2017..

 

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صادر عن جهاز الإحصاء

 


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