video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 05:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حدوتة مصرية.. ما هى علاقة عائلة أودلف أوروزدى النمساوية بسلسلة عمر أفندى؟

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:57 م
حدوتة مصرية.. ما هى علاقة عائلة أودلف أوروزدى النمساوية بسلسلة عمر أفندى؟ أوروزدى باك
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

تجذب مصر على مر العصور المستثمرين الأجانب لاستثمار أموالهم فى السوق المصرية، التى تعد أرض خصبة للتجارة والصناعة، وذلك كونها سوقًا استهلاكية كبيرة، هذا إضافة إلى توافر العمالة الجيدة من بين أبناء القطر المصرى وغير المكلفة أيضًا للمستثمر، كذلك بسبب الموقع الاستراتيجى للمحروسة بين قارات العالم ما يمنحها محورًا هامًا للتجارة العالمية.

أوروزدى باك
أوروزدى باك

وبرز وجود الاستثمار الأجنبى على الأراضى المصرية بشكل صارخ خلال الحكم الملكى، ودخلت تلك الاستثمارات فى كافة محاور العمليات التجارية داخل مصر، ووجه جزء من تلك الاستثمارات لتأسيس سلسلة متاجر "عمر أفندى"، وهى سلسلة متاجر حكومية مصرية – فى الوقت الحالى - تأسست عام 1856 فى القاهرة، على يد عائلة أودلف أوروزدى ذات الأصول النمساوية تحت اسم "أوروزدى باك" Orosdi Back))، والتى غير اسمها على ذات المقر الواقع الرئيسى فى شارع عبد العزيز، بالقاهرة.

وتأسست الشركة عام 1856 على يد عائلة أودلف أوروزدى، فى عهد الخديوى سعيد باشا، بدأت أول فروعها فى شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب، وصممه المعمارى راؤول براندن على طراز الروكوكو عام (1905 - 1906)، وهو مبنى مكون من 6 طوابق.

الفرع الرئيسى لعمر أفندى
الفرع الرئيسى لعمر أفندى

 

صورة قديمة لفرع عمر أفندى
صورة قديمة لفرع عمر أفندى

 

لمع صيت الشركة كواحدة من أعرق وأشهر السلاسل التجارية فى العالم بعد أن اشتراها أحد أثرياء مصر اليهود عام 1921، وأطلق عليها عمر أفندى، حتى قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميمها عام 1957، فيما شهد عام 1967 تحويل شركة عمر أفندى بموجب القرار الجمهورى رقم 544 لسنة 1967 إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة، التى لم يعد لها وجود الآن، وتفرقت شركاتها على الشركة القومية للتشييد والتعمير والشركة القابضة للسياحة.

وحصر القرار الجمهورى أنشطة عمر أفندى فى الاتجار بجميع أنواع السلع ووسائل النقل الخفيف والتصدير والاستيراد والوكالة التجارية والتصنيع الجزئى، على أن يكون لها الحق فى المشاركة فى تكوين شركات مصرية أو أجنبية تباشر نشاطها فى الداخل أو الخارج، وكذلك القيام بأى نشاط يتعلق بأغراض الشركة، واستمرت الشركة فى العمل إلى أن بدأت حكومة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى الخصخصة الجزئية لفروعها، ضمن برنامج واسع لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام شمل أكثر من 140 شركة.

الفرع الرئيس لعمر أفندى فى القاهرة
الفرع الرئيس لعمر أفندى فى القاهرة

 

صورة لأحد فروع عمر أفندى فى القاهرة
صورة لأحد فروع عمر أفندى فى القاهرة

 

دعاية لفروع عمر أفندى بالقاهرة وباريس
دعاية لفروع عمر أفندى بالقاهرة وباريس

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل أزمة شركة عمر أفندى مع مؤسسة التمويل الدولية بسبب 35 مليون دولار

مجلس النواب يوافق على دخول المالية كضامن للتسوية بين عمر أفندى والتمويل الدولية - صور

"عمر أفندى" يثير أزمة من جديد بمجلس النواب.. مؤسسة التمويل الدولية تشترط ضمان المالية للشركة القابضة لتسوية النزاع.. والحكومة تتقدم بمشروع قانون لذلك.. و"خطة البرلمان" توافق تجنبا للتحكيم الدولى

القضاء الإدارى يحجز دعوى الحد الأدنى للأجور المقدمة من عمال عمر أفندى للتقرير

إقبال على لجنة "عمر أفندى" ضمن انتخابات النقابات العمالية ببنى سويف

"القابضة للسياحة" ترفض مقترح ضم شركة عمر أفندى للشركات التجارية التابعة

عمر افندى

اوروزدى باك

جمال عبد الناصر

ثورة 23 يوليو

الاستثمار فى مصر

شركات قطاع الاعمال

وزارة الاستثمار

اخبار مصر

اودلف اوروزدى




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة