حجاج قطاع غزة ينشدون طلع اليدر علينا فور وصولهم مطار القاهرة

كتب محمد طنطاوى - إبراهيم سعيد تصوير أشرف فوزى

أنشد حجاج قطاع غزة والمحافظات الجنوبية "طلع البدر علينا من ثنيات الوداع"، وذلك فور وصولهم مطار القاهرة الدولي قادمين من الأراضى المقدسة وسط تفاعل من جميع العاملين بالمطار والركاب.

واستقبل موظفو العلاقات العامة بالمطار، الحجاج بالورود وقاموا بتشكيل فرق متخصصة لتقديم كافة التسهيلات المقررة تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية للحجاج فور وصولهم المطار.

وكانت قد وصلت الى مطار القاهرة الدولي منذ قليل طائرة مصرية خاصة على متنها 321 من حجاج قطاع غزة والمحافطات الجنوبية قادمين من الأراضي المقدسة بعد أدائهم لمناسك الحج لهذا العام.

ووجه وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصري بفتح صالة 4 والمخصصة لوصول الطيران الخاص للعمل على سرعة انهاء وصول حجاج القطاع من الاراضي المقدسة دون الاضطرار الى دخول الصالة الموسمية، كما وجه جميع الادارات العاملة بالمطار بالعمل على سرعة انهاء الاجراءات في حضور مندوب من السفارة.

وشدد وزير الطيران على مسئولي المطار والادارات العاملة به بالدفع بفرق اضافية من رجال الجوازات والجنارك والحجر الصحي وأخصائيي العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران لتقديم كافة الخدمات المقررة مراعاة للبعد الانسانى خاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وكانت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي قد اتخذت اجراءات أمنية مشددة بمحيط صالة رقم 4 استعدادا لوصول حجاج قطاع غزة من الأراضي المقدسة بعد أدائهم لمناسك الحج وتمهيدا لنقلهم إلى معبر رفح البري.