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حجاج قطاع غزة من مطار القاهرة: السيسي أعاد لنا كرامتنا ونشكره على فتح صالة لاستقبالنا

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:46 م
حجاج قطاع غزة من مطار القاهرة: السيسي أعاد لنا كرامتنا ونشكره على فتح صالة لاستقبالنا عودة الحجاج
كتب محمد طنطاوى - تصوير أشرف فوزى
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أبدى حجاج قطاع غزة، شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته بالعمل على رفع المعاناة عن سكان قطاع غزة، مؤكدين أنهم شعروا بوصولهم الى بلدهم بمجرد وصول الطائرة للأراضي المصرية. 
 
وقال الحاج رفعت الفايز من سكان القطاع في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الرئيس السيسي أعاد للفلسطينيين كرامتهم بعد سنوات من الحصار المطبق والشعور باللادمية فور الخروج من القطاع أو الدخول منه، مؤكدا أن المعبر أصبح حاله أفضل كثيرا بعد القرارات المتتالية بفتح المعبر على الدوام وفتحه استثنائيا فى جميع المناسبات. 
 
وشكر الفايز القوات المسلحة المصرية على ما تقوم به من جهود لتأمينهم منذ بداية خروجهم من وإلى المعبر، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تقوم بدور كبير لتأمين خروجهم من سيناء خاصة فى ظل العمليات العسكرية التى يقوم بها أبطال الجيش فى سيناء. 
 
كما أبدت الحاجة فاطمة العلوان من سكان القطاع عن شكرها وامتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجبهاته للفريق يونس المصري بفتح صالة خاصة لاستقبالهم، مؤكدة أن هذا القرار أيعدها وأشعرها بقيمة الفلسطينيين عن الرئيس السيسي. 
 
وكانت قد وصلت إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل طائرة مصرية خاصة على متنها 321 من حجاج قطاع غزة والمحافطات الجنوبية قادمين من الأراضي المقدسة بعد أدايهم لمناسك الحج لهذا العام. 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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