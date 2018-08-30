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الخميس، 30 أغسطس 2018 03:35 ص
خالد صلاح
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حجاج الجمعيات الأهلية بالشرقية يصلون اليوم من الأراضى المقدسة

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:00 ص
حجاج الجمعيات الأهلية بالشرقية يصلون اليوم من الأراضى المقدسة حجاج
كتب مدحت وهبة
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أكد أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أن عمليات تفويج الحجيج من الأراضى المقدسة إلى أرض الوطن بعد انتهاء موسم الحج تسير انتظام ووسط تيسيرات وتعاون مع الجانب السعودى، حيث من المقرر أن يصل اليوم الخميس إلى مطار القاهرة حجاج الجمعيات الأهلية من محافظة الشرقية ضمن حجاج الجمعيات المركزية التابعة للوزارة مباشرة قادمين من مطار جدة بعد انتهاء مناسك الحج.

وأضاف أيمن عبد الموجود أن لجان مطارى جدة والمدينة يعملان فى وسط استعدادات واسعة لتقديم كافة المساعدات الممكنة للحجيج وتسهيل إجراءات السفر خاصة لكبار السن والمرضى، وأن هناك متابعة مستمرة للحالات المحجوزة بالمستشفيات.

كانت غادة والى، وزيرة التضامن، حريصة على المتابعة مع أعضاء البعثة المتواجدين، عن أوضاع الحجيج ميدانيا، حيث يتم تقديم كافة الخدمات لهم لأداء مناسك الحج فى سهولة ويسرو وسط إجراءات وتعاون مع الجانب السعودى.


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