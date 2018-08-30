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الخميس، 30 أغسطس 2018 12:46 م
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جامعة النهضة تخصص 20 منحة دراسية لأبناء الشهداء

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:34 ص
جامعة النهضة تخصص 20 منحة دراسية لأبناء الشهداء الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، تقديم 10 منح دراسية كاملة لأبناء شهداء القوات المسلحة و10 منح أخرى لأبناء شهداء الشرطة، وأنه تم بالفعل مخاطبة الجهات المعنية بأسر الشهداء لتقديم هذه المنح، تقديراً للتضحيات التى قدمها هؤلاء الأبطال للوطن.
 
وأضاف الملاحى، فى بيان إعلامى، أن الطالب له حق التسجيل بأى كلية من كليات الجامعة شرط الحصول علي الحد الأدنى للقبول بها، موضحا أن هذه الخطوة واجب وطنى للوقوف بجانب أبناء الشهداء لاستكمال مسيرة تعليمهم ليصبحوا كما تمني آبائهم الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن.
 
 

 


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جامعة النهضة

منح دراسية

شهداء الجيش والشرطة




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