جامعة النهضة تخصص 20 منحة دراسية لأبناء الشهداء

وائل ربيعى

أعلن الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، تقديم 10 منح دراسية كاملة لأبناء شهداء القوات المسلحة و10 منح أخرى لأبناء شهداء الشرطة، وأنه تم بالفعل مخاطبة الجهات المعنية بأسر الشهداء لتقديم هذه المنح، تقديراً للتضحيات التى قدمها هؤلاء الأبطال للوطن.

وأضاف الملاحى، فى بيان إعلامى، أن الطالب له حق التسجيل بأى كلية من كليات الجامعة شرط الحصول علي الحد الأدنى للقبول بها، موضحا أن هذه الخطوة واجب وطنى للوقوف بجانب أبناء الشهداء لاستكمال مسيرة تعليمهم ليصبحوا كما تمني آبائهم الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن.