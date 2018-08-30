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تقرير أمريكى: إيران دعمت الميليشيات العراقية ماليا وعسكريا بعد 2003

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:39 م
تقرير أمريكى: إيران دعمت الميليشيات العراقية ماليا وعسكريا بعد 2003 الرئيس الإيرانى حسن روحانى
أ ش أ
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كشفت محاضر تحقيقات أمريكية مع زعيم الجماعة التى تعرف بـ"عصائب أهل الحق فى العراق" قيس الخزعلى ، ظلت سرية لعشر سنوات ، كيف حركت إيران الأحداث فى العراق من وراء ستار بعد عام 2003 بتوفير الدعم المالى والعسكرى لقادة الميليشيات.

وكشف الخزعلى عن تدريبات قدمها الحرس الثورى الإيرانى لميليشيات "شيعية "عراقية فى ثلاث قواعد بالقرب من طهران ، بينها قاعدة "الإمام الخمينى" ، حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس.

وتحدث الخزعلى فى التحقيقات عن إمداد الإيرانيين الميليشيات بعبوات ناسفة خارقة للدروع تسببت بمقتل وإصابة مئات من الجنود الأمريكيين.

وكان زعيم جماعة ما تسمى بـ"عصائب أهل الحق فى العراق" قيس الخزعلى قد اعتقل لدى القوات الأميركية فى عام 2007 للتحقيق فى دوره بمقتل خمسة جنود أميركيين فى كربلاء.

يشار إلى أنه تم تسليم الخزعلى للسلطات العراقية فى أواخر 2009 بعدما تعهد بأن الميليشيا التى يقودها ستتخلى عن السلاح ، وأطلق سراحه بعد ذلك بفترة قصيرة.


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