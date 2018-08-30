تعيين 50 عامل بالأوقاف بمسابقة 2015 شاملة نسبة الـ5%

وقالت اللجنة المشرفة على مسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015م، أنه على المتقدمين للمسابقة الآتية أسماؤهم سرعة استيفاء أوراقهم وتقديمها لشئون العاملين بديوان عام الوزارة ، وذلك لمراجعتها أولاً تمهيدًا لصدور قرار تعيين من يستوفي الشروط والأوراق منهم ، وذلك خلال الفترة من الأحد 2 / 9 / 2018م إلى الخميس 13 / 9 / 2018م ، علمًا بأنه سيتم استبعاد كل من يثبت حصوله على مؤهل متوسط او عالٍ ، وعددهم 48 ، هم :
|
م
|الاسم
|المحافظة
|1
|صبحي عشري محمد مبروك
|
القاهرة
|
2
|وحيد عبد الرحمن عبده محمد طه
|القاهرة
|3
|السيد عبد الله عبد الوهاب عبد العزيز
|
القاهرة
|
4
|سعيد محمد كامل محمد
|القاهرة
|5
|السيد عبدالمنعم سالم دراز
|
القاهرة
|
6
|السيد خليل شعبان خربوش
|القاهرة
|7
|خضراوى هاشم سليمان يونس
|
القاهرة
|
8
|صلاح حسيني عبد المعطي عمار
|القاهرة
|9
|هاني ابراهيم ابراهيم الفقي
|
القاهرة
|
10
|امين حمدى امين على
|القاهرة
|11
|السيد صابر محمد احمد
|
القاهرة
|
12
|محمد عبدالسلام عبدالرؤف حسن
|القاهرة
|13
|عصام رمضان حامد حامد
|
القاهرة
|
14
|اشرف محمد قنديل البياع
|القاهرة
|15
|فؤاد ماهر مصطفي السيد
|
القاهرة
|
16
|سعيد محمد سليم جمعة
|القاهرة
|17
|هانى فتحى صابر على
|
القاهرة
|
18
|محمد دسوقى محمد دسوقى
|القاهرة
|19
|رضا عبد الله محمد عيسى
|
القاهرة
|
20
|محمد محمدى سالم حسين
|القاهرة
|21
|محمد جمال التهامى السيد
|
القاهرة
|
22
|منصور طه محمد محمد
|القاهرة
|23
|حمدى عبد الفتاح السيد على
|
القاهرة
|
24
|عصام عبد لله حجازى خميس
|القاهرة
|25
|عبد السميع ربيع عبد السميع منصور
|
القاهرة
|
26
|خالد عبد الله احمد عبد العال
|القاهرة
|27
|هنداوى احمد كامل مصطفى
|
القاهرة
|
28
|محمد جمال عبد الناصر مصطفى
|القاهرة
|29
|على فتحى محمد موسى
|
القاهرة
|
30
|انيس نصر السيد محمد
|القاهرة
|31
|حمدى محمد سلمان سعداوى
|
القاهرة
|
32
|فرج سيد عبدالرازق مرسى
|الجيزة
|33
|سيد لبيب محمد شعلان
|
الجيزة
|
34
|عبود احمد حسن على وهبه
|الجيزة
|35
|راضي صابر عباس حسن
|
الجيزة
|
36
|عماد محمد مصطفى عثمان
|الجيزة
|37
|عبد الحليم دياب عبد الحليم احمد
|
الجيزة
|
38
|محمود إبراهيم محمد محمد خليل
|الجيزة
|39
|رضا عطية محمد عطية
|
الجيزة
|
40
|محمد مصطفى دياب خليفة
|الفيوم
|41
|امين احمد عبد المقصود ابراهيم
|
الفيوم
|
42
|عبد التواب ادريس عبد القوى
|الفيوم
|43
|السيد فتحى رمضان سلام
|
المنوفية
|
44
|عاطف شعبان احمد كل
|المنوفية
|45
|السيد عبد الله احمد السوداني
|
المنوفية
|
46
|محمد عبد العظيم عبد الوهاب عبد العليم
|المنيا
|47
|عصام صلاح فتوح الرب
|
دمياط
|
48
|شعبان محمود محمد ابراهيم عامر
|
الاسكندرية
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