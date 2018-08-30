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تعيين 50 عامل بالأوقاف بمسابقة 2015 شاملة نسبة الـ5%

الخميس، 30 أغسطس 2018 07:52 م
تعيين 50 عامل بالأوقاف بمسابقة 2015 شاملة نسبة الـ5% وزاره الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت
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قررت اللجنة المشرفة على مسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015م، أنه على المتقدمين للمسابقة سرعة استيفاء أوراقهم وتقديمها لشئون العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك لمراجعتها تمهيدًا لصدور قرار تعيين من يستوفي الشروط والأوراق.
 

وقالت اللجنة المشرفة على مسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015م، أنه على المتقدمين للمسابقة الآتية أسماؤهم سرعة استيفاء أوراقهم وتقديمها لشئون العاملين بديوان عام الوزارة ، وذلك لمراجعتها أولاً تمهيدًا لصدور قرار تعيين من يستوفي الشروط والأوراق منهم ، وذلك خلال الفترة من الأحد 2 / 9 / 2018م إلى الخميس  13 / 9 / 2018م ، علمًا بأنه سيتم استبعاد كل من يثبت حصوله على مؤهل متوسط او عالٍ ، وعددهم 48 ، هم :

م

 الاسم المحافظة
1 صبحي عشري محمد مبروك

القاهرة

2

 وحيد عبد الرحمن عبده محمد طه القاهرة
3 السيد عبد الله عبد الوهاب عبد العزيز

القاهرة

4

 سعيد محمد كامل محمد القاهرة
5 السيد عبدالمنعم سالم دراز

القاهرة

6

 السيد خليل شعبان خربوش القاهرة
7 خضراوى هاشم سليمان يونس

القاهرة

8

 صلاح حسيني عبد المعطي عمار القاهرة
9 هاني ابراهيم ابراهيم الفقي

القاهرة

10

 امين حمدى امين على القاهرة
11 السيد صابر محمد احمد

القاهرة

12

 محمد عبدالسلام عبدالرؤف حسن القاهرة
13 عصام رمضان حامد حامد

القاهرة

14

 اشرف محمد قنديل البياع القاهرة
15 فؤاد ماهر مصطفي السيد

القاهرة

16

 سعيد محمد سليم جمعة القاهرة
17 هانى فتحى  صابر على

القاهرة

18

 محمد دسوقى محمد دسوقى القاهرة
19 رضا عبد الله محمد عيسى

القاهرة

20

 محمد محمدى سالم حسين القاهرة
21 محمد جمال التهامى السيد

القاهرة

22

 منصور طه محمد محمد القاهرة
23 حمدى عبد الفتاح السيد على

القاهرة

24

 عصام عبد لله حجازى خميس القاهرة
25 عبد السميع ربيع عبد السميع منصور

القاهرة

26

 خالد عبد الله احمد عبد العال القاهرة
27 هنداوى احمد كامل مصطفى

القاهرة

28

 محمد جمال عبد الناصر مصطفى القاهرة
29 على فتحى محمد موسى

القاهرة

30

 انيس نصر السيد محمد القاهرة
31 حمدى محمد سلمان سعداوى

القاهرة

32

 فرج سيد عبدالرازق مرسى الجيزة
33 سيد لبيب محمد شعلان

الجيزة

34

 عبود احمد حسن على وهبه الجيزة
35 راضي صابر عباس حسن

الجيزة

36

 عماد محمد مصطفى عثمان الجيزة
37 عبد الحليم دياب عبد الحليم احمد

الجيزة

38

 محمود إبراهيم محمد محمد خليل الجيزة
39 رضا عطية محمد عطية

الجيزة

40

 محمد مصطفى دياب خليفة الفيوم
41 امين احمد عبد المقصود ابراهيم

الفيوم

42

 عبد التواب ادريس عبد القوى الفيوم
43 السيد فتحى رمضان سلام

المنوفية

44

 عاطف شعبان احمد كل المنوفية
45 السيد عبد الله احمد السوداني

المنوفية

46

 محمد عبد العظيم عبد الوهاب عبد العليم المنيا
47 عصام صلاح فتوح الرب

دمياط

48

 شعبان محمود محمد ابراهيم عامر

الاسكندرية

 


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