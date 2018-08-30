تعيين 50 عامل بالأوقاف بمسابقة 2015 شاملة نسبة الـ5%

قررت اللجنة المشرفة على مسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015م، أنه على المتقدمين للمسابقة سرعة استيفاء أوراقهم وتقديمها لشئون العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك لمراجعتها تمهيدًا لصدور قرار تعيين من يستوفي الشروط والأوراق.

وقالت اللجنة المشرفة على مسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015م، أنه على المتقدمين للمسابقة الآتية أسماؤهم سرعة استيفاء أوراقهم وتقديمها لشئون العاملين بديوان عام الوزارة ، وذلك لمراجعتها أولاً تمهيدًا لصدور قرار تعيين من يستوفي الشروط والأوراق منهم ، وذلك خلال الفترة من الأحد 2 / 9 / 2018م إلى الخميس 13 / 9 / 2018م ، علمًا بأنه سيتم استبعاد كل من يثبت حصوله على مؤهل متوسط او عالٍ ، وعددهم 48 ، هم :