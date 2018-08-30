video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 09:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعيين محمد لطيف أمينا عاما للمجلس الأعلى للجامعات لمدة 4 سنوات

الخميس، 30 أغسطس 2018 09:23 م
تعيين محمد لطيف أمينا عاما للمجلس الأعلى للجامعات لمدة 4 سنوات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب – وائل ربيعى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن صدور القرار الجمهورى رقم 413 لسنة 2018 بتعيين الدكتور محمد لطيف أمينا عاما للمجلس الأعلى للجامعات لمدة 4 سنوات.

يذكر أن الدكتور لطيف تدرج فى العمل الأكاديمى والإدارى بالمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة، حتى شغل منصب عميد المعهد منذ يناير 2015، كما شغل عضوية المكتب الفنى للدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة، ومقرر اللجنة العليا لمكافحة الأورام بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عمله كأستاذ بالمعهد، فضلا عن أنه عضو لجنة تطوير الدواء المصرى، وكذا عضو لجنة تطوير التعليم الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات.

كما شارك الدكتور لطيف بالعديد من البحوث العلمية فى عدد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وله بحوث متميزة فى مجال تطوير علاج الأورام، بالإضافة إلى عدد من البحوث المتميزة بمجال تطوير التعليم العالى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إقبال كبير على تقليل الاغتراب.. 40 ألف طالب تقدموا حتى الآن.. 6 آلاف تقدموا على الموقع الإلكترونى بالشهادات المعادلة.. خالد عبد الغفار: لن يتم قبول أى تحويلات ورقية على الإطلاق والتحويل لا يعنى إعادة التنسيق

طارق شوقى وخالد عبد الغفار يفتتحان قمة الابتكار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الشباب يسأل والوزراء يجيبون.. خالد عبد الغفار يتحدث عن تعليم جيد يتماشى مع متطلبات العصر.. ويؤكد: نعانى الحفظ والتلقين.. وزير الرياضة يحدد 4 محاور لبناء الإنسان.. أشرف صبحى: الاجتهاد معيار اختيارى للوزارة

التعليم العالى

المعهد القومي للأورام

جامعة القاهرة




لا تفوتك
الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة