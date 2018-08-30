تعيين محمد لطيف أمينا عاما للمجلس الأعلى للجامعات لمدة 4 سنوات

كتب – وائل ربيعى

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن صدور القرار الجمهورى رقم 413 لسنة 2018 بتعيين الدكتور محمد لطيف أمينا عاما للمجلس الأعلى للجامعات لمدة 4 سنوات.

يذكر أن الدكتور لطيف تدرج فى العمل الأكاديمى والإدارى بالمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة، حتى شغل منصب عميد المعهد منذ يناير 2015، كما شغل عضوية المكتب الفنى للدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة، ومقرر اللجنة العليا لمكافحة الأورام بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عمله كأستاذ بالمعهد، فضلا عن أنه عضو لجنة تطوير الدواء المصرى، وكذا عضو لجنة تطوير التعليم الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات.

كما شارك الدكتور لطيف بالعديد من البحوث العلمية فى عدد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وله بحوث متميزة فى مجال تطوير علاج الأورام، بالإضافة إلى عدد من البحوث المتميزة بمجال تطوير التعليم العالى.