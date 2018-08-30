تعرف على استعدادات "التعليم" للعام الدراسى وتطبيق النظام الجديد × 15 معلومة

كتب محمود طه حسين

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد لانطلاق العام الدراسى الجديد 22 سبتمبر المقبل وتطبيق المنظومة الجديدة للتعليم، على مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول الابتدائى والأول الثانوى، ويقدم "اليوم السابع" فى 15 معلومة أخر استعدادات الوزارة.

1ـ خطط تطوير التعليم رفع ترتيب مصر 37 مركزًا فى التصنيف العالمى لجودة التعليم.

2ـ مراحل تغيير مناهج وتأليف وطباعة وتدريب معلمين تكلفت مبالغ كبيرة.

3ـ تنفيذ 18 كتابًا لباقة التعليم الجديدة وهى دليل معلم لكل كتاب لغة عربية، ولغة إنجليزية، ورياضيات، ودين والانتهاء من طباعة كتب الصفوف المختلفة.

4ـ طباعة الكتب الأساسية لكل مرحلة باللغة العربية واللغة الإنجليزية.

5ـ تم طباعة دليل لكل معلم فى يده خاص به.

6ـ وضع المناهج بمعايير جودة عالمية.

7ـ إعداد دليل لولى الأمر تستهدف فيه الأمهات تحديدًا وخاصة من لديها أبناء فى هذه المراحل للتواصل الجيد مع أولياء الأمور ليتفهموا ما يدور فعليًا داخل الفصل مع أبنائهم.

8ـ المتابعة المستمرة لعمل المنظومة الجديدة وموافاة الوزارة بتقرير شهرى عن سلبيات وإيجابيات التطبيق لكى تستطيع أن نواجه الصعوبات ونتغلب عليها.

9ـ الهدف من مشروع التابلت فى المرحلة الثانوية هو التخلص من كابوس الثانوية العامة والدروس الخصوصية.

10ـ سوف يتم تدريب طلاب الثانوية بدون ضغط عصبى سواء من امتحان أو درجات.

11ـ المحتوى على التابلت محتوى إضافى ليساعد الطالب على الوصول للمعلومات بالطريقة الصحيحة والمناهج كما هى ليس بها أى جديد.

12ـ توصيل شبكات فايبر داخل كل المدارس التى بها مرحلة ثانوية وتركيب سيرفر لكل مدرسة.

13ـ توفير 708 آلاف تابلت لطلاب المرحلة الثانوية ومعلميهم.

14ـ إجراءات جادة لاستلام وتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى فقط خلال الفصل الدراسى الأول.

15ـ لن يكون هناك امتحان للصف الأول الثانوى أون لاين قبل شهر يناير المقبل حتى يكون تم تدريب الطلاب التدريب الكافى على الطرق المختلفة للامتحان الإلكترونى.