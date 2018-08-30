تعرف على أحكام شارك فى إصدارها الرئيس الجديد لمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية

كتب أحمد إسماعيل

تولى المستشار "صبحى السيد عبدالوهاب اللبان"، رئاسة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلفا للمستشار "محمد مجدى خليفة" الذى توفى إلى رحمة الله، وذلك بعد اعتماد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار "مجدى أبو العلا" قرار تعينه.

وشارك المستشار صبحى اللبان فى عدد كبير من القضايا التى شغلت الرأى العام المصرى، ومن أبرز الأحكام التى شارك فى إصدارها الرئيس الجديد لمحكمة جنوب القاهرة.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، بتاريخ 3 مارس 2018، "محمد.أ" موظف بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالسجن المؤبد لقتله والدته، لرفضها إعطائه مالا لشراء وحدة سكنية بالدرب الأحمر.

وقال المستشار صبحى اللبان، إن "القضاء عالى على الجميع ولا يخضع لأى جهة"، وذلك خلال نظر القضية المعروفه اعلاميا بإحداث الدرب الأحمر، والتى أصدر حكم " بالسجن المؤبد " بجلسة 2 أبريل 2016 على رقيب الشرطة المتهم بمقتل سائق توك توك الدرب الأحمر الشهير " بدربكة ".

قضى فى قضية الرشوة المعروفه إعلاميا باسم "رشوة مجلس الدولة " بجلسة 3 يناير 2017 بالتحفظ على أموال أرملة المستشار "وائل شلبى"، المنتحر خلال أحداث القضية.

جددت دائرة الدائرة 9 جنايات القاهرة برئاسة المستشار صبحى اللبان بتاريخ 7 مارس 2018 حبس 24 متهما فى قضية التخابر مع تركيا.