تشكيل لجنة من "الآثار" لفحص 40 قطعة وتمثالين عثر عليها بحوزة قهوجى بالمعصرة

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بتشكيل لجنة من الآثار لفحص 40 قطعة أثرية وتمثالين، جرى ضبطها بحوزة قهوجى بدائرة قسم شرطة المعصرة، لبيان أثريتها من عدمه، وإعداد التقرير اللازم بها.

وكانت نيابة حلوان قد أمرت بحبس قهوجى 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بحيازة تماثيل وقطع أثرية وأسلحة نارية.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، تفيد قيام "م.ا" 30 سنة، قهوجى، بحيازة كمية من الأسلحة النارية داخل منزله بمنطقة حدائق حلوان.

بإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وباستصدار إذن من النيابة ومداهمة منزله، عثر على عدد 2 تمثال و40 قطعة يشتبه فى أثريتها، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.