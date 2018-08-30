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الخميس، 30 أغسطس 2018 09:21 ص
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ترامب يجدد الهجوم على شركات التكنولوجيا

الخميس، 30 أغسطس 2018 09:15 ص
ترامب يجدد الهجوم على شركات التكنولوجيا ترامب
واشنطن(رويترز)
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جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجومه على شركات ومنصات تكنولوجية منها تويتر وفيسبوك وجوجل قائلا إنها جميعا "تحاول إسكات" الناس.

وقال ترامب للصحفيين فى البيت الأبيض الأربعاء، إن أنشطة هذه الشركات ربما تكون غير قانونية دون أن يقدم دليلا.

وكتب فيما بعد تغريدة على موقع تويتر قال فيها إن جوجل ظلت لسنوات تروج لخطاب حالة الاتحاد فى عهد سلفه باراك أوباما على صفحتها الرئيسية لكنها توقفت عن ذلك بعد تولى ترامب الحكم العام الماضى.

وقال ممثل لجوجل إن الشركة "روجت للبث الحى لخطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه الرئيس ترامب على صفحة جوجل الرئيسية" فى 30 يناير كانون الثانى.

وأضاف ممثل الشركة أن جوجل لم تروج لأول خطاب ألقاه الرئيس أمام الكونجرس "لأنه ليس خطاب حالة الاتحاد".

وقال ترامب فى تصريحات بالبيت الأبيض "أعتقد أن جوجل وفيسبوك وتويتر... تعامل المحافظين والجمهوريين معاملة جائرة للغاية".

وأضاف "أعتقد أنها مشكلة خطيرة جدا لأنهم يحاولون إسكات قطاع كبير جدا من هذا البلد. وهؤلاء الناس لا يريدون إسكاتهم. هذا غير ملائم. وليس عدلا. وربما لا يكون قانونيا لكننا سنرى. لا نريد سوى العدل".

وكان الرئيس الجمهورى اتهم محرك البحث جوجل يوم الثلاثاء بالترويج للتقارير الإخبارية السلبية عنه وبحجب تغطية "وسائل الإعلام المنصفة" وتعهد بالتعامل مع الموقف دون أن يقدم أدلة أو يذكر تفاصيل عن الخطوات التى قد يتخذها.

 


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