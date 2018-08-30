تحرير 1717 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1717 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 519 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و88 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و98 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 14 سيارة و150 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و54 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 37 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و49 رخصة لمخالفة البيئة و114 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 34 رخصة لمخالفة خط السير و41 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و38 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 32 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 71 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و21 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و34 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و47 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 14سيارة متروكة و71 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 56 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و49 مخالفة مواقف عشوائية و40 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير56 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.