تحرير 1714 مخالفة مرورية وضبط 1469 متهمًا هاربًا من أحكام فى حملة بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 1469 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم علاء .م.ا 40 سنة حاصل على دبلوم صناعى ومقيم نجع سعد طيبة الدلنجات مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز كفر الدوار "سرقة بالإكراه" والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد.

كما تم تحرير 1714 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 2005 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.