تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"أحداث عنف الجيزة" لـ 19سبتمبر

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم، الخميس، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين، لاتهمهما مع آخرين تم الحكم ليهم بقطع الطريق أمام جامعة القاهرة، والمعروفة بأحداث عنف الجيزة، 19 سبتمبر لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

ووجهت النيابة للمتهمين مجموعة من التهم منها قطع الطريق العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر وتعطيل المواصلات بالاشتراك مع آخرين.