تأجيل إشكال يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف ترخيص "أوبر وكريم" لـ11 أكتوبر

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الإشكال المقام من سمير صبرى المحامى، يطالب من خلاله بوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف ترخيص أوبر وكريم لجلسة 11 أكتوبر المقبل.

وقال صبرى، فى الإشكال الذى حمل رقم ٣٢٤٣١ لسنة ٧٢ ق ، إن أصدرت محكمة القضاء الإدارى بتاريخ أمس حكما بوقف التراخيص التي أصدرتها الجهات الإدارية وسمحت من خلالها لشركتي أوبر وكريم بنقل الركاب في مصر وإلزامها كذلك بوقف نشاط الشركتين.

وقالت المحكمة إن شركتى أوبر وكريم قد خالفتا شروط الترخيص وكذلك قانون المرور وقامتا بنقل ركاب بالمخالفة للقوانين.

وكان 42 سائقاً من سائقى التاكسى الأبيض قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بإلزام مجلس الوزراء بوقف ترخيص مزاولة شركات أوبر وكريم في مصر.

ولما كان هذا الحكم قد الحق بالمستشكل وأسرتة بأضرار جسيمة مما يحق لة معة الاستشكال في هذا الحكم لحين الفصل في الطعن امام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم.