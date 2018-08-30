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بدء أعمال الإنشاءات بمجمع مصانع الأدوات المنزلية بالمنيا أكتوبر المقبل

الخميس، 30 أغسطس 2018 05:00 ص
بدء أعمال الإنشاءات بمجمع مصانع الأدوات المنزلية بالمنيا أكتوبر المقبل فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية
كتبت – منى ضياء
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قال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أنه من المقرر بدء أعمال الإنشاءات بمجمع صناعات الأدوات المنزلية الجديد فى المنيا أكتوبر المقبل، حيث تم الانتهاء من الرسومات الهندسية والمجمعة العشرية.

وأضاف الطحاوى فى اتصال هاتفى لليوم السابع، أن المجمع يضم 5 مصانع واحد للبورسلين، واثنين للألومنيوم، وواحد للزجاج، وواحد للاستانلس.

وكان مجموعة من تجار ومستوردى الأدوات المنزلية أعضاء الغرفة التجارية قرروا التحول من الاستيراد إلى التصنيع العام الماضى بعد ارتفاع تكلفة الاستيراد جراء انخفاض قيمة الجنيه بعد التعويم.

ومن المتوقع ان يوفر إنتاج هذه المصانع فى المرحلة الأولى 25 – 30% من احتياجات السوق المحلى من الأدوات المنزلية، ومع انتهاء المرحلة الأخيرة خلال 5 سنوات متوقع أن يوفر 40 – 45% من احتياجات السوق، بحسب الطحاوى أحد أعضاء التحالف القائم على المشروع.


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مجمع مصالنع الأدوات المنزلية

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