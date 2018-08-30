بحضور سامح عاشور.. انعقاد ملتقى محامين الدقهلية 5 سبتمبر

كتب محمد صبحى

أعلن محمد عريضة، عضو مجلس نقابة المحامين عن جنوب الدقهلية، عن انعقاد ملتقى محامين الدقهلية خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر المقبل، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور وبحضوره.

وأوضح "عريضة"، فى بيان اليوم الخميس، أن المؤتمر سينعقد بقرية الكروان ببورسعيد بمشاركة 600 محامى، مشيرًا إلى أنه سيتناول ثلاثة موضوعات هى الرؤية حول ضوابط القيد ونتائجها، وأتعاب المحاماة وبروتوكول الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك دور النقيب العام ومجلس النقابة فى حل أزمة قرار وزير المالية بشأن زيادة المبالغ المدفوعة تحت حساب الضريبة على الدخل.