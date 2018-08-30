video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بالفيديو وصور.. أشهر جرائم التوك توك 2017 - 2018

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:29 م
بالفيديو وصور.. أشهر جرائم التوك توك 2017 - 2018 متهمون بجرائم التوك توك 2017 - 2018
كتب تامر البطريقى
إضافة تعليق

تحول التوك توك إلى شبح وشيطان مرئى عبر حارات وشوارع المحافظات المصرية دون استثناء، ليتسبب فى أبشع الجرائم ويكون وسيلة أساسية فى عالم الجريمة من "خطف وقتل وسرقة واغتصاب  وبلطجة". كما يرصد  التقرير التالى:

72015216215393
 

السبت، 25 مارس 2017

سائق "توك توك" وعاطل، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة وخطف هواتف السيدات بمنطقة المقطم، باستخدام التوك توك، حيث تبين أنهم وراء ارتكاب 5 وقائع سرقة، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

الخميس، 23 مارس 2017

قررت نيابة الوراق، برئاسة المستشار أمجد المنوفى، حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بخطف طفلين، وطلب فدية.

 

الأحد، 01 أكتوبر 2017

شرع جزار ومزارع فى قتل حداد، بسبب خلاف حول ركن الـ"توك توك"، حيث قام كل من  "فتحى.و" جزار، وصديقه "شكرى.ح" مزارع، لشراء أحد المستلزمات الخاصة بعملهم، من أحد المحال التجارية بمركز أبو النمرس بجنوب الجيزة، وتركوا الـ"توك توك" الخاص بهم، أمام ورشة حدادة بالمنطقة، وكان ذلك سبب لاندلاع أزمة بينهم وبين صاحب الورشة.

لم يطيق "هشام.ى" حداد، وجود الـ"توك توك" أمام ورشة الحدادة الخاصة به، قائلا إنه يغلق مدخل المحل، ويؤدى إلى قطع الرزق، وفى المقابل لم يكن الجزار والمزارع على استعداد للتنازل، خاصة وأنهم يرون أن الشارع ملكية عامة وأنه ليس من حق الحداد الاعتراض، وبناء على ذلك اشتعلت مشاجرة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى حد التشابك بالأيدى.

لم يمهل الجزار والمزارع الحداد الوقت للدفاع عن نفسه، وقرروا فى لحظة، استخدام سلاح خرطوش كان بحوزتهما لإرهابه، فأطلقا صوبه طلق خرطوش، أصابه فى مناطق متفرقة بجسده، وسقط عل الأرض غارقاً فى دمائه، بين الحياة والموت، التف حوله عدد من الأهالى ونقلوه للمستشفى لإنقاذه، فيما فر الجزار والمزارع هاربين.

 

الثلاثاء، 20 مارس 2018

قام صاحب توك توك عقب قيامه بإطلاق الأعيرة النارية من فرد خرطوش على عاملين بمحل إكسسوارات دراجات بخارية، بسبب خلافات بينهما حول قيمة تركيب سماعات للتوكتوك، وهو ما دفعه لإطلاق النيران عليهما وإصابتهما بطلقات خرطوش كان بحوزته.

السبت، 25 أغسطس 2018

كان آخر ضحايا "لقمة العيش".. عمل على توك توك للإنفاق على دراسته، و قتله بلطجية فى عين شمس يوم وقفة العيد لسرقته، واستغاث بصديقه "الحقنى يا عمر" فى التليفون.. ونطق الشهادتين ليلقى حتفه فى يوم ميلاده.

206661-IMG-20180824-WA0007-(1)

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 279 مخالفة مرورية و64 توك توك ودراجة نارية بالغربية

قارئ يشكو من سير توك توك على الطريق الدائرى نهارا باتجاه محور صفط اللبن

"خط سير وتعريفة".. أبرز ملامح تقنين أوضاع 3 ملايين "توك توك" فى مصر

القبض على عاطلان وراء استدراج سائق توك توك وقتله لسرقته فى حلوان

توك توك

قتل

اغتصاب

سرقة

خطف

حوادث

اخبار حوادث مصر

اخبار حوادث اليوم




لا تفوتك
الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة