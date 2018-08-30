اليوم.. نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل 3 متهمين بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا

كتبت أمنية الموجى

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل 3 متهمين بألتراس أهلاوى، والمتهمين فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل كل من شادى غنيم، وأحمد حمادة ورأفت صبرة، بضمان محل إقامتهم، وقررت النيابة العامة الاستئناف على قرار إخلاء سبيل المتهمين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت إليهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت سابقا حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

وتوجه عدد من أعضاء الرابطة إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الجابونى فى الدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.