اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق سفينة النيل للشباب العربي وحوض النيل

تعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من المسئولين؛ للإعلان عن انطلاق سفينة النيل للشباب العربي وشباب دول حوض النيل والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة 30 أغسطس حتى 8 سبتمبر المنقبل ضمن أنشطة القاهرة عاصمة الشباب العربي.

يتضمن برنامج السفينة - التي تنطلق فعالياتها من القاهرة مروراً ببنى سويف والمنيا والأقصر واسوان – جلسات نقاشية حول الأمن القومي المصري العربي الأفريقي بالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية العليا، وزيارة العديد من أشهر المعالم السياحية والاثرية منها (تل العمارنة، هاويس أسيوط، الأماكن الأثرية بالبيلنا، هويس نجع حمادي، معبد دندرة، البر الغربي والبر الشرقي بأسيوط والسد العالي ومعبد فيله)، كما يلتقي الشباب المشارك مع السادة محافظي القاهرة وبنى سويف والمنيا والاقصر واسوان.

ويستهدف البرنامج تعزيز قيم التفاهم والحوار من خلال دمج الشباب العربي والأفريقي من خلال أنشطة متنوعة، وإتاحة الفرصة للشباب العربي والإفريقي للتعرف على حضارات وادي النيل، بجانب إطلاق رسالة للعالم باتحاد شباب الدول العربية والإفريقية للتغلب على التحديات التي تواجه الأمن القومي لديهم، وفى إطار الاهتمام بتفعيل دور شباب الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيم التفاهم والحوار بين شباب الدول العربية.

يشارك بالسفينة شباب دول (مصر، الأردن، السعودية، الصومال، جيبوتي، فلسطين، لبنان، ليبيا، تونس، البحرين، جزر القمر، السودان، العراق، الجزائر، اليمن، موريتانيا، اوغندا، رواندا، تنزانيا، بروندي، كينيا، اثيوبيا، الكونغو، اريتريا وجنوب السودان)