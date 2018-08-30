"اليوم السابع" تنشر الحركة الكاملة للمحافظين الجدد وتوجيهات الرئيس السيسى

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان "دماء جديدة فى شرايين الدولة"، وفيه: 22 محافظاً جديداً و 18 نائباً للمحافظين ورئيس جديد لـ «الرقابة الإدارية » يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس.. و «السيسى » يعتمد الحركة الدبلوماسية لسفراء مصر و 3 نواب لوزراء الخارجية والنقل والصحة.





وداخل العدد



ـ «السيسى » للمحافظين: مصر تنتظر الكثير من الجهد



ـ اعترافات قاتل "طالب الرحاب": تحلصت منه خوفا على نفسى

ـ الأرقام ما بتكدبش.. تفاصيل دعم الدولة لمنتجات الوقود سنويًا



ـ اللواء شريف سيف الدين حسين رئيساً لـ "الرقابة الإدارية"



ـ جولة خارجية للرئيس تشمل البحرين والصين وأوزبكستان



