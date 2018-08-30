video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"اليوم السابع" تنشر الحركة الكاملة للمحافظين الجدد وتوجيهات الرئيس السيسى

الخميس، 30 أغسطس 2018 09:25 م
"اليوم السابع" تنشر الحركة الكاملة للمحافظين الجدد وتوجيهات الرئيس السيسى عدد اليوم السابع
إضافة تعليق

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان "دماء جديدة فى شرايين الدولة"، وفيه: 22 محافظاً جديداً و 18 نائباً للمحافظين ورئيس جديد لـ «الرقابة الإدارية » يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس.. و «السيسى » يعتمد الحركة الدبلوماسية لسفراء مصر و 3 نواب لوزراء الخارجية والنقل والصحة.


 

وداخل العدد
 

ـ «السيسى » للمحافظين: مصر تنتظر الكثير من الجهد
 

ـ اعترافات قاتل "طالب الرحاب": تحلصت منه خوفا على نفسى

 

ـ الأرقام ما بتكدبش.. تفاصيل دعم الدولة لمنتجات الوقود سنويًا
 

ـ اللواء شريف سيف الدين حسين رئيساً لـ "الرقابة الإدارية"
 

ـ جولة خارجية للرئيس تشمل البحرين والصين وأوزبكستان

p
 

 


إضافة تعليق

السيسى

الحكومة

الاقتصاد

تركيا

حركة المحافظين




لا تفوتك
الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة