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الخميس، 30 أغسطس 2018 05:24 م
خالد صلاح
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المقاومة اليمنية تسيطر على سلاسل جبلية بتعز بعد معارك مع الحوثيين

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:34 م
المقاومة اليمنية تسيطر على سلاسل جبلية بتعز بعد معارك مع الحوثيين الجيش اليمنى
أ ش أ
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سيطرت ألوية العمالقة التى تقاتل ضمن قوات المقاومة اليمنية، اليوم الخميس على سلاسل جبلية جنوب جبال الكدحة بمحافظة تعز بعد معارك شرسة خاضتها ضد ميليشيا الحوثى التى تكبدت خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، فقد تمكنت ألوية العمالقة من السيطرة على التباب الحمر، جبل الشهداء، جبل القهرة، والمعيقم، وجبل المحطة التى تقع جنوب الكدحه والمطلة على وادى الغيل من جهة الشمال.

وواصلت ألوية العمالقة عملية الزحف والسيطرة باتجاه جبل الأحطق، ونقيل الرونة وسط فرار لمليشيا الحوثى باتجاه نقيل الكوره.

 

 


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