"الفضائيات والمشاركة السياسية" رسالة دكتوراه للباحث محمد عبده بدوى بجامعة القاهرة

كتب- وائل ربيعى

تناقش يوم الأحد المقبل رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد عبده بدوى، حول "دور الإنترنت والفضائيات الإخبارية العربية فى دعم المشاركة السياسية بين الشباب العربى"، وذلك للحصول على درجة الدكتوراه فى الإعلام من قسم الإذاعة والتلفزيون.

وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من أ.د محمد معوض إبراهيم، الأستاذ بكلية الدراسات العليا للطفولة وعميد معهد الإعلام بأكاديمية الجزيرة، مناقشا ورئيسا، وأ.د بركات عبد العزيز، الأستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون بالكلية، مشرفا، وأ.د محمد المرسى، الأستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون بالكلية، مناقشا.

وتجرى المناقشة بمدرج 3 بكلية الإعلام جامعة القاهرة .



