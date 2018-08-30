الفريق مهاب مميش: عبور 57 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 57 سفينة، بحمولة 3.6 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 34 سفينة بحمولة 2 مليون 200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشالALEURAPPA، بحمولة 158 ألف طن، قادمة من إنجلترا، ومتجهة إلى الصين .

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات البنميةEVER GENTUS بحمولة 220 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى اليونان.