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العدل تنتهى من الجزء الثانى للحركة القضائية بترقية 1000 قاض من الفئات "أ و ب"

الخميس، 30 أغسطس 2018 05:06 م
العدل تنتهى من الجزء الثانى للحركة القضائية بترقية 1000 قاض من الفئات "أ و ب" المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم
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انتهت وزارة العدل من إعداد مشروع الجزء الثانى الحركة القضائية لعام 2018/2019 والذى يتضمن ترقية 500 رئيس من الفئة "ب" الى الفئة "أ"، و500 قاض وما يعادلها إلى رئيس الفئة "ب"، وتم إرسال الحركة إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها.

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وقالت وزارة العدل فى بيان لها اليوم الخميس إن عددا من شملتهم حركة التبادل من النيابة العامة ونيابة النقض إلى القضاء بلغ 294 من جميع الدرجات، فى حين بلغ عدد من شملتهم حركة التبادل من القضاء إلى النيابة العامة ونيابة النقض 151 فى جميع الدرجات.

أما عن حركة التبادل بين المحاكم فقد بلغ عدد من شملتهم الحركة 337 فى جميع الدرجات بدون المنتدبين والمعارين.

يذكر أنه قد تم الاستجابة بنسبة 75% إلى رغبات جميع الرؤساء والقضاة وبنسبة 95% للحالات المرضية.

 

 


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