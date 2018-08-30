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الخميس، 30 أغسطس 2018 10:49 ص
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العثور على مدرس بالمعاش مكبل اليدين والساقين مقتولا داخل مسكنه بالشرقية

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:39 ص
العثور على مدرس بالمعاش مكبل اليدين والساقين مقتولا داخل مسكنه بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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عثرت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة مشتول السوق بالشرقية، فجر اليوم، على مدرس بالمعاش مقتولا داخل مسكنه بقرية الصحافة، وتبين أن القتل بدافع الانتقام، وتم إخطار النيابة العامة التى قررت بمعرفة محمد سليمان مدير النيابة، بتشريح الجثة .
 
تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور على جثة "سليمان السيد سليمان" 64 سنة مدرس بالمعاش، ومقيم بقرية الصحافة دائرة مركز مشتول السوق.
 
وانتقل إلى موقع الجريمة، الرائد شادى الكفراوى، رئيس مباحث مشتول السوق، والعقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى بفرع الجنوب.
 
وكشفت التحريات الأولية، أن القتل كان بدافع الانتقام حيث تبين العثور على المجني عليه مكبل اليدين والساقين، وبه أثنار جروح، ويكثف ضباط المباحث بإشراف اللواء محمد والى، جهودهم لشكف غموض الحادث.
 
 
 
العثور على مدرس بالمعاش مكبل اليدين 1
العثور على مدرس بالمعاش مكبل اليدين 1

 

العثور على مدرس بالمعاش مكبل اليدين
العثور على مدرس بالمعاش مكبل اليدين

 


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