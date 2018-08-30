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الخميس، 30 أغسطس 2018 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الصين تغازل دول "الحزام والطريق" بـ9 مليارات دولار استثمارات خلال 7 أشهر

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:30 ص
الصين تغازل دول "الحزام والطريق" بـ9 مليارات دولار استثمارات خلال 7 أشهر الرئيس الصينى شى جين بينج
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة التجارة الصينية أن إجمالى الاستثمار المباشر للمؤسسات الصينية فى 55 دولة واقعة على طول الحزام والطريق بلغ 9.05 مليار دولار أمريكى فى الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، وهو ما يمثل 12.7% من إجمالى الاستثمار المباشر فى الخارج فى هذه الفترة.

 

وقالت الوزارة فى أحدث بيانات تم نشرها اليوم الخميس - إن الاستثمار كان موجها بشكل رئيس إلى سنغافورة ولاوس وماليزيا وإندونيسيا وباكستان وفيتنام وتايلاند وكمبوديا.

 

وأوضحت الوزارة أن الشركات الصينية وقعت عقودا جديدة بقيمة 57.11 مليار دولار مع 61 دولة واقعة على طول الحزام والطريق فى الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل 45.6% من إجمالى عقود المشاريع الخارجية، فيما بلغ حجم مبيعات هذه العقود على طول الحزام والطريق 45.08 مليار دولار.

 


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وزارة التجارة الصينية

سنغافورة

الصين

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شى جين بينج




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