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الخميس، 30 أغسطس 2018 10:43 ص
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الصحة: انتظام ضح البنسلين والأنسولين بالصيدليات ونظام للتنبؤ بنقصهما

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:43 ص
الصحة: انتظام ضح البنسلين والأنسولين بالصيدليات ونظام للتنبؤ بنقصهما الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، استمرار انتظام ضح البنسلين والأنسولين بالأسواق.

وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه لا يوجد مشاكل فى صرف الأنسولين والبنسلين فى الصيدليات، وتابعت: "التفتيش الصيدلى يتابع جيدا الصيدليات والمخازن وشركات التوزيع".

وأضاف أن إدارة نواقص الأدوية تقوم بمسح دورى للسوق، للتأكد من توافر الكميات بالدوائية بالأسواق وفى حال النقص يتم إخطار الشركات سريعا لتوفيرها.


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الصيدلة

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