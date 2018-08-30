السجن 5 سنوات لضابط شرطة قتل زوجته بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار توفيق عليان بمعاقبة المتهم "ممدوح.ع.ع" ضابط بإدارة تأمين الطرق، بالسجن 5 سنوات مع الشغل لقيامه بقتل زوجته بعد أن أطلق عليها الرصاص من سلاحه الميرى، بسبب خلافات أسرية.

ترجع الواقعة بتلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية السابق، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، بقيام المتهم بإطلاق النار على زوجته"ص.ا" وأرداها قتيلة بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط المتهم وقررت النيابة العامة حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات التى تداولت القضية وأصدرت قرارها المتقدم.