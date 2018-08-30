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الخميس، 30 أغسطس 2018 04:01 م
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السجن المشدد 3 سنوات لطالب لانضمامه لجماعة محظورة بالإسكندرية

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:47 م
السجن المشدد 3 سنوات لطالب لانضمامه لجماعة محظورة بالإسكندرية محكمة - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة،  وأمين سر الدائرة محمد عثما، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ"م م" طالب بالمعهد الفنى الصناعى لانضمامه لجماعة محظورة.

وتعود أحداث القضية لعام 2014 لقيام المتهم بتعطيل أحكام القانون والانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمهم بالأغراض التى تدعو إليها تلك الجماعة.

واشترك المتهم مع آخرين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم مرتادى كلية العلوم جامعة الإسكندرية بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم لفرض السطوة عليهم، واشتركوا فى التجمهر واستخدموا ألعاب نارية وأطلقوها صوبهم بطريق عشوائى.


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