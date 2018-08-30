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الخميس، 30 أغسطس 2018 02:13 م
خالد صلاح
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السبت.. بدء اختبارات الشفوى والمقابلات لاختيار مبعوثى الأزهر لدول العالم

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:07 م
السبت.. بدء اختبارات الشفوى والمقابلات لاختيار مبعوثى الأزهر لدول العالم د.محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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أعلن مجمع البحوث الإسلامية أنه ستعقد الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية لمن اجتازوا الاختبارات التحريرية في مسابقة الابتعاث العامة للعام الحالي فى التخصصات الشرعية والعربية والثقافية، ومن المقرر أن تبدأ هذه الاختبارات يوم السبت القادم بمدينة البعوث الإسلامية وتستمر حتى نهاية الأسبوع.
 
 
وقال د.محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه المرحلة سيتم التركيز فيها على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم وعدد من المعايير التى تؤهل المتقدم لتمثيل الأزهر الشريف فى الخارج لتعليم المنهج الوسطى الأزهرى الذى يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.
 
 

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