"الزراعة" تضبط 705 آلاف عبوة مبيدات محظورة بالأسواق و8 آلاف محل بدون ترخيص

كتب عز النوبى

كشف تقرير رسمى وزارة الزراعة، عن اعمال الرقابة على المبيدات خلال الفترة نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2018 عن ضبط 704 الف 575 عبوة مبيدات مختلفة الاحجام بإجمالى كمية بلغت 6112 طن من المبيدات المغشوشة والغير المطابقة للمواصفات المصرية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتكثيف حملات المرور على محال بيع المبيدات بالمحافظات بضمان الاستخدام الامن للمبيدات والسيطرة على المبيدات المغشوشة .

وأوضح التقرير، أنه تم المرور على محال بيع وتداول المبيدات بمحافظات الجمهورية والذي كشف عن ان إجمالي عدد المحال المرخصة 15 ألف و60 محل بينما بلغ غير المرخص 8 الاف و286 محلا تم الاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المحال بإصدار قرارات الغلق الإداري بمعرفة الأجهزة المحلية بالمحافظات الواقع بنطاقها هذه المحال.

وأشار إلى أنه تم تحرير 1350 محضرا لمختلف محال بيع وتداول المبيدات بسبب تداول مبيدات مغشوشة او منتهية الصلاحية ، او عدم وجود رخص تشغيل وغير مطابق للمواصفات ، مشيرا إلي أن الحملات الحالية دفعت العدي من محال بيع المبيدات الى التوجه الى الأجهزة المحلية للبدء في إجراءات الترخيص وفقا للضوابط والقرارات المنظمة لهذه التراخيص.

وأكد التقرير البدء فى تراخيص 6741 محل للمبيدات وذلك بهدف إدراجها ضمن المحال المرخصة لبيع وتداول المبيدات، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة لضبط سوق المبيدات ساهمت فى الحد من تداول المبيدات المحظورة والغير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة.