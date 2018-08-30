الرئاسة: السيسى يبدأ اليوم جولة تشمل البحرين والصين وأوزبكستان

كتب محمد الجالى

يجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، جولة خارجية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حيث من المقرر أن يبدأ الجولة بزيارة المملكة البحرينية، والتى ستشهد لقاء الرئيس مع الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسئولين فى البحرين، وسيعقد الجانبان جلسة مباحثات لمناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الصينية بكين، للمشاركة فى قمة منتدى الصين أفريقيا، والذى يعد أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والسياسية التى تعكس الاهتمام الصينى بالقارة الأفريقية، وتهدف إلى تكثيف ودفع العلاقات الصينية مع الدول الأفريقية.

وستشهد الزيارة كذلك عقد لقاء قمة بين الرئيس والرئيس الصينى لبحث أوجه التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، كما سيلتقى الرئيس خلال الزيارة برئيس الوزراء الصينى، وسيعقد كذلك لقاءً مع ممثلى كبرى الشركات الصينية لمناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل زياد استثماراتهم فى مصر.

كما سيجرى الرئيس زيارة إلى الأكاديمية المركزية للحزب الشيوعى الصينى، التى تعد إحدى أهم المؤسسات التعليمية فى الصين والمسئولة عن تدريب المسئولين والقيادات الصينية.

وأوضح راضى أن الرئيس السيسى والرئيس الصينى سيشهدا خلال الزيارة مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن تطوير التعاون المشترك بين الجانبين فى عدد من المجالات.

وأشار راضى إلى أن الرئيس سيختتم جولته بزيارة للعاصمة الأوزبكية طشقند، والتى تعد الزيارة الرسمية الأولى من نوعها لرئيس مصرى إلى أوزباكستان، حيث من المقرر أن يلتقى الرئيس مع الرئيس الأوزبكى شوكت مرضيائيف وعدد من الوزراء وكبار المسئولين بأوزباكستان، ليعقد الجانبان جلسة مباحثات لبحث سبل دفع العلاقات بين البلدين، ومن المقرر أن يشهد الرئيس والرئيس الأوزبكى مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن تطوير التعاون المشترك بين الجانبين فى عدد من المجالات.