الدكتور مصطفى الفقى: إطلاق مشروعات ثقافية مشتركة مع العراق

الإسكندرية جاكلين منير

صرح الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تسعى حاليًا لإطلاق عدد من المشروعات المشتركة خلال الفترة القادمة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الثقافية العراقية.

وأكد أن المكتبة بدأت فى مشروع رقمنة المجمع العلمى العراقى بعد أن حصلت على موافقة للبدء فى هذا المشروع، حيث تعد مجلة المجمع من أهم المجلات الثقافية والعربية التى تؤكد على عراقة وأصالة العراق وإنجازه الثقافى والعلمى.

ومن المنتظر أن يقوم الدكتور مصطفى الفقى فى حضور السفير الدكتور حبيب الصدر سفير دولة العراق بالقاهرة بالإعلان عن عدد من المشروعات الثقافية الأخرى، وكذلك الإعلان عن المرحلة التالية من الحملة الدورية التى تقودها مكتبة الإسكندرية لإعادة إحياء مكتبة آشور بنيبال التاريخية والتى تتبع جامعة الموصل، حيث ستقوم مكتبة الإسكندرية بإهداء ألفي كتاب في هذه المرحلة لمكتبة آشور بنيبال، فضلاً عن خمسة عشر ألف كتاب لعدد من الجهات والمؤسسات الدولية الأخرى.