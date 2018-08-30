video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الدكتور مصطفى الفقى: إطلاق مشروعات ثقافية مشتركة مع العراق

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:28 م
الدكتور مصطفى الفقى: إطلاق مشروعات ثقافية مشتركة مع العراق الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
صرح الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تسعى حاليًا لإطلاق عدد من المشروعات المشتركة خلال الفترة القادمة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الثقافية العراقية.
 
وأكد أن المكتبة بدأت فى مشروع رقمنة المجمع العلمى العراقى بعد أن حصلت على موافقة للبدء فى هذا المشروع، حيث تعد مجلة المجمع من أهم المجلات الثقافية والعربية التى تؤكد على عراقة وأصالة العراق وإنجازه الثقافى والعلمى. 
 
ومن المنتظر أن يقوم الدكتور مصطفى الفقى فى حضور السفير الدكتور حبيب الصدر سفير دولة العراق بالقاهرة بالإعلان عن عدد من المشروعات الثقافية الأخرى، وكذلك الإعلان عن المرحلة التالية من الحملة الدورية التى تقودها مكتبة الإسكندرية لإعادة إحياء مكتبة آشور بنيبال التاريخية والتى تتبع جامعة الموصل، حيث ستقوم مكتبة الإسكندرية بإهداء ألفي كتاب في هذه المرحلة لمكتبة آشور بنيبال، فضلاً عن خمسة عشر ألف كتاب لعدد من الجهات والمؤسسات الدولية الأخرى. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرقة المولوية تقدم "شو صوفى" فى مكتبة الإسكندرية

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة