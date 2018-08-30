video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 10:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الدبلوماسى المخضرم ساترفيلد على رأس المرشحين لقيادة سفارة واشنطن فى مصر

الخميس، 30 أغسطس 2018 09:09 م
الدبلوماسى المخضرم ساترفيلد على رأس المرشحين لقيادة سفارة واشنطن فى مصر ديفيد ساترفيلد
رويترز
إضافة تعليق

قال مسؤولان أمريكيان اليوم الخميس إن الدبلوماسى المخضرم ديفيد ساترفيلد الذى يملك خبرة واسعة فى شئون الشرق الأوسط، يتصدر المرشحين لمنصب سفير الولايات المتحدة إلى مصر.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن منصب ساترفيلد كأكبر دبلوماسى أمريكى معنى بشؤون الشرق الأوسط سينتهى إذا أكد مجلس الشيوخ الأمريكى ترشيح ديفيد شينكر مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ويتولى ساترفيلد هذه الوظيفة بصفة قائم بالأعمال منذ نحو عام.

وامتنع البيت الأبيض، الذى يختار سفراء الولايات المتحدة، عن التعليق، وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق أيضا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"سكاى نيوز": اختيار ديفيد ساترفيلد مساعدا لوزير الخارجية الأمريكية

ديفيد ساترفيلد

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط




لا تفوتك
الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة