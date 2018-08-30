الدبلوماسى المخضرم ساترفيلد على رأس المرشحين لقيادة سفارة واشنطن فى مصر

رويترز

قال مسؤولان أمريكيان اليوم الخميس إن الدبلوماسى المخضرم ديفيد ساترفيلد الذى يملك خبرة واسعة فى شئون الشرق الأوسط، يتصدر المرشحين لمنصب سفير الولايات المتحدة إلى مصر.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن منصب ساترفيلد كأكبر دبلوماسى أمريكى معنى بشؤون الشرق الأوسط سينتهى إذا أكد مجلس الشيوخ الأمريكى ترشيح ديفيد شينكر مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ويتولى ساترفيلد هذه الوظيفة بصفة قائم بالأعمال منذ نحو عام.

وامتنع البيت الأبيض، الذى يختار سفراء الولايات المتحدة، عن التعليق، وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق أيضا.