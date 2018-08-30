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الخميس، 30 أغسطس 2018 01:56 م
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الجيش السورى يسيطر على مساحات جديدة بعمق بادية السويداء

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:26 م
الجيش السورى يسيطر على مساحات جديدة بعمق بادية السويداء الجيش السورى - أرشيفية
/أش أ/
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سيطرت قوات الجيش السورى، اليوم الخميس، على مساحات جديدة على الجانب الشمالى والشمالى الغربى من تلول الصفا فى عمق بادية السويداء.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدات الجيش السورى سيطرت على مساحات واسعة باتجاه منطقة أم مرزخ غربا وسط انهيارات فى صفوف تنظيم "داعش"الإرهابى بعد القضاء على إعداد كبيرة منهم وتدمير مقراتهم وعتادهم.

وأوضحت الوكالة أن وحدات من الجيش نفذت رمايات على تحركات وتحصينات ما تبقى من تنظيم "داعش" فى تلول الصفا مع تشديد أحكام الطوق عليهم وإفشال أى محاولات للتسلل والفرار.

وأشارت (سانا) إلى أن وحدات من الجيش سيطرت - أمس - على منطقة قبر عيد حنيش وبركة حوى عوض فى عمق بادية السويداء الشرقية وعززت انتشارها وتقدمها وتثبيت نقاطها على اتجاه قبر الشيخ حسين وأم مرزخ وعلى مساحات واسعة من الجروف الصخرية شديدة الوعورة والمليئة بالمغاور والجحور والتى كانت بمثابة خط دفاعى أول لإرهابيى تنظيم داعش.

 

 


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السويداء

داعش

سوريا




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