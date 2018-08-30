الجزائر تعرب عن انشغالها وأسفها للاشتباكات الأخيرة بطرابلس

أ ش أ

أعربت الجزائر اليوم الخميس عن انشغالها وأسفها للاشتباكات الأخيرة التى شهدتها ضواحى العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية - فى بيان - إن "الجزائر تتابع بانشغال وتتأسف للاشتباكات الاخيرة التى شهدتها ضواحى العاصمة الليبية طرابلس، والتى خلفت العديد من القتلى والجرحى، من بينهم مدنيون".

وأضاف البيان أن "الجزائر تجدد أنه لا يمكن أن يتحقق السلم الدائم فى ليبيا دون الحوار والمصالحة الوطنية"، داعية جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بمسار من شأنه أن يؤدى إلى حل شامل يحفظ السلم والاستقرار فى البلد الشقيق والمجاور.