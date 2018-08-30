video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 11:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تعرب عن انشغالها وأسفها للاشتباكات الأخيرة بطرابلس

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:06 م
الجزائر تعرب عن انشغالها وأسفها للاشتباكات الأخيرة بطرابلس الجيش الليبى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعربت الجزائر اليوم الخميس عن انشغالها وأسفها للاشتباكات الأخيرة التى شهدتها ضواحى العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية - فى بيان - إن "الجزائر تتابع بانشغال وتتأسف للاشتباكات الاخيرة التى شهدتها ضواحى العاصمة الليبية طرابلس، والتى خلفت العديد من القتلى والجرحى، من بينهم مدنيون".

وأضاف البيان أن "الجزائر تجدد أنه لا يمكن أن يتحقق السلم الدائم فى ليبيا دون الحوار والمصالحة الوطنية"، داعية جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بمسار من شأنه أن يؤدى إلى حل شامل يحفظ السلم والاستقرار فى البلد الشقيق والمجاور.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمريكا توجه ضربة جوية ضد عضوا بتنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا

الأمم المتحدة: مهاجرون رفضتهم إيطاليا تعرضوا للتعذيب والاغتصاب فى ليبيا

80 نائبا ليبيا يطالبون بحجب الثقة عن رئيس المجلس الرئاسى الليبى

ليبيا: استهداف خط نقل الطاقة (الهضبة - عين زارة) جراء اشتباكات فى طرابلس

فرنسا تؤكد تحمّلها المسؤولية التاريخية لعودة الاستقرار إلى ليبيا

ليبيا تنقل مهاجرين حوصروا فى اشتباكات طرابلس بمساعدة الأمم المتحدة

الجيش الليبى

ليبيا

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة