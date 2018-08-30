الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل اتفاقية دعم الإدارة المستدامة للرى بـ400 ألف دولار

كتبت أسماء نصار

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تفاصيل اتفاقية دعم الإدارة المستدامة للمياه والرى الحديث للأراضى المستصلحة التى تم توقعيها بين الحكومة المصرية ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، بدعم فنى مقدم من الفاو قيمته 400 ألف دولار، ومن المتوقع من الإنتهاء من تنفيذه 2019.

وتضمنت التفاصيل، التى تم نشرها أن قطاع الزراعة المصرية يواجه تحديا رئيسيا يتمثل فى الزيادة السكانية فى سياق زيادة الطلب على الموارد المائية المحدودة والعجز التجارى، حيث من المتوقع أن يزيد تعداد سكان مصر 88 مليون نسمة 2014 إلى 115 نسمة فى 2030 مع الاعتماد على استيراد المحاصيل الاستراتيجية.