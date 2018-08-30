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"التموين": 4 شركات تتنافس لإقامة منطقة لوجيستية بقنا توفر 40 ألف فرصة عمل

الخميس، 30 أغسطس 2018 09:39 م
"التموين": 4 شركات تتنافس لإقامة منطقة لوجيستية بقنا توفر 40 ألف فرصة عمل الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تقدم 4 شركات لجهاز تنمية التجارة الداخلية للفرصة الاستثمارية التى طرحها الجهاز الشهر الماضى بنظام حق الانتفاع بمحافظة قنا على مساحة 15.5 فدان قابلة للزيادة بنحو 10 أفدنة فى العمق لإنشاء منطقة لوجستية متنوعة تضم (منافذ- متاجر-  وأسواق - مخازن) باستثمارات تصل إلى مليار جنيه يتم تنفيذها خلال 3 سنوات.

وأضاف  الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم الخميس، أن المشروع يعد الأول فى جنوب الوادى وسيعمل على توفير فرص عمل تتراوح  من 30 إلى 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويخدم 5 ملايين مواطن من أبناء 5 محافظات.


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