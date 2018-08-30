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التعاقد مع معلمة بالشرقية على وظيفة معلم مساعد من تاريخ تعاقد أقرانها

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:27 ص
التعاقد مع معلمة بالشرقية على وظيفة معلم مساعد من تاريخ تعاقد أقرانها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، أن زينب طه على غنيمى، معلمة مواد تجارية بالعقد المؤقت بمدرسة بلبيس الثانوية التجارية بنين التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، تقدمت بطلب لتضررها فيه من تسليمها ترخيص عمل مؤقت دون تسليمها العقد المميز أسوة بزملائها، وتطالب بتنفيذ الحكم الصادر لصالحها فى الدعوى رقم (7456) لسنة 3ق من المحكمة الإدارية بالشرقية بقبول الدعوى شكلًا، وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار.   

وأوضح "عمر"، أنه تم إحالة طلب مقدم من إلى المستشار القانونى بالوزراة؛ والذى أفاد بأنه يتم تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بالشرقية بمجلس الدولة إعمالًا لحجية الحكم المقضى به على النحو الصحيح بقيام المديرية التعليمية بالشرقية بالتعاقد مع السيدة المذكورة على وظيفة معلم مساعد من تاريخ التعاقد مع أقرانها فى عام 2011، على أن تقوم السيدة المذكورة باستيفاء موجبات الترقية إلى وظيفة معلم بحصولها على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك فى غضون المدة المحددة بالمادة (73) من قانون التعليم من تاريخ تنفيذ المديرية للحكم، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وفى ذات السياق، أشار عمر إلى أنه على مديرية التربية والتعليم بالشرقية تنفيذ الحكم والإفادة.

 

 


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