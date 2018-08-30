التضخم يقفز لـ4.8 % فى الجزائر خلال يوليو.. وزيادة متفاوتة فى الأسعار

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، تسارع التضخم السنوى فى الجزائر إلى 4.8 % فى يوليو من 4.6 % فى الشهر السابق.
ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 1.9 % وفقا للديوان الوطنى للإحصائيات.
وزادت أسعار الدواجن والسلع المصنعة والخدمات 3.9 % و0.5 % و0.1 % على الترتيب، فى حين تراجعت تكلفة الخضروات 12.5 %.
تحاول الجزائر تعزيز الإنتاج المحلى وتقليص فاتورة الواردات فى مسعى للتأقلم مع الضغوط المالية الناتجة عن تدنى إيرادات الطاقة المصدر الرئيسى لماليات الدولة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة