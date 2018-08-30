التضخم يقفز لـ4.8 % فى الجزائر خلال يوليو.. وزيادة متفاوتة فى الأسعار

الجزائر - رويترز

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، تسارع التضخم السنوى فى الجزائر إلى 4.8 % فى يوليو من 4.6 % فى الشهر السابق.

ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 1.9 % وفقا للديوان الوطنى للإحصائيات.

وزادت أسعار الدواجن والسلع المصنعة والخدمات 3.9 % و0.5 % و0.1 % على الترتيب، فى حين تراجعت تكلفة الخضروات 12.5 %.

تحاول الجزائر تعزيز الإنتاج المحلى وتقليص فاتورة الواردات فى مسعى للتأقلم مع الضغوط المالية الناتجة عن تدنى إيرادات الطاقة المصدر الرئيسى لماليات الدولة.