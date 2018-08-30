video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 06:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البيتكوين تعاود الصعود وتتخطى مستوى الـ7 آلاف دولار

الخميس، 30 أغسطس 2018 06:00 ص
البيتكوين تعاود الصعود وتتخطى مستوى الـ7 آلاف دولار بيتكوين
كتبت : منى ضياء
إضافة تعليق

عاودت أسعار العملة الرقمية بيتكوين، الصعود مجددا لمستوى يتخطى الـ7 آلاف دولار أمس ، مسجلا ارتفاعا قدره 1.74%، طبقا للأسعار المعلنة بمنصة كوين ماركت كاب، وذلك بعد فترة من الهبوط استقر فيها بيتكوين عند مستوى 6 آلاف دولار.

وبلغ سعر بيتكوين أمس عند الساعة الواحدة ظهرا، 7.089 ألف دولار بحسب المعلن بالمنصة، وبيتكوين هى عملة رقمية افتراضية ليست مادية ملموسة وليس لها أى غطاء نقدى، يتم تداولها عبر الإنترنت على نطاق واسع حول العالم، وحذرت العديد من الدول من تداول هذه العملة الافتراضية التى لا تخضع لأى رقابة من أى بنك مركزى، وبدأ تداولها منذ عام 2009 عند سعر يقل عن 1 دولار للبيتكوين، ويوجد منها بالعالم حوالى 17.2 مليون عملة بيتكوين.

ولا يوجد أى أساس لتسعير عملة البيتكوين الافتراضية، ولكن زيادة الطلب الكبير عليها حول العالم رفع سعرها بصورة كبيرة جدا، وكانت تباع بأقل من دولار واحد عند بداية ظهورها منذ 9 سنوات، ووصل سعرها قبل نهاية ديسمبر الماضى لمستويات تقترب من 20 ألف دولار للبيتكوين الواحدة، ثم بدأت رحلة الهبوط الذى وصل أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر الماضى عندما كان سعر العملة فى حدود 6 آلاف دولار.

ويحظر البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية وجود تعاملات وتداول للعملة الافتراضية فى مصر، ولكن يجرى تداول البيتكوين على مستوى واسع النطاق عبر مجموعة من الصفحات وجروبات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ويجرى بيع البيتكوين مقابل الدولار عند سعر 18 – 18.5 جنيها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة تحويل العملة "بيتكوين"

تليجراف: مسجد رمضان أول جامع ببريطانيا يقبل التبرعات بعملة الـ"بيتكوين"

اخبار الاقتصاد

بيتكوين

عملة رقمية

فيس بوك

اسعار البيتكوين

كوين ماركت كاب




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة