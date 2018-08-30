البيتكوين تعاود الصعود وتتخطى مستوى الـ7 آلاف دولار

كتبت : منى ضياء

عاودت أسعار العملة الرقمية بيتكوين، الصعود مجددا لمستوى يتخطى الـ7 آلاف دولار أمس ، مسجلا ارتفاعا قدره 1.74%، طبقا للأسعار المعلنة بمنصة كوين ماركت كاب، وذلك بعد فترة من الهبوط استقر فيها بيتكوين عند مستوى 6 آلاف دولار.

وبلغ سعر بيتكوين أمس عند الساعة الواحدة ظهرا، 7.089 ألف دولار بحسب المعلن بالمنصة، وبيتكوين هى عملة رقمية افتراضية ليست مادية ملموسة وليس لها أى غطاء نقدى، يتم تداولها عبر الإنترنت على نطاق واسع حول العالم، وحذرت العديد من الدول من تداول هذه العملة الافتراضية التى لا تخضع لأى رقابة من أى بنك مركزى، وبدأ تداولها منذ عام 2009 عند سعر يقل عن 1 دولار للبيتكوين، ويوجد منها بالعالم حوالى 17.2 مليون عملة بيتكوين.

ولا يوجد أى أساس لتسعير عملة البيتكوين الافتراضية، ولكن زيادة الطلب الكبير عليها حول العالم رفع سعرها بصورة كبيرة جدا، وكانت تباع بأقل من دولار واحد عند بداية ظهورها منذ 9 سنوات، ووصل سعرها قبل نهاية ديسمبر الماضى لمستويات تقترب من 20 ألف دولار للبيتكوين الواحدة، ثم بدأت رحلة الهبوط الذى وصل أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر الماضى عندما كان سعر العملة فى حدود 6 آلاف دولار.

ويحظر البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية وجود تعاملات وتداول للعملة الافتراضية فى مصر، ولكن يجرى تداول البيتكوين على مستوى واسع النطاق عبر مجموعة من الصفحات وجروبات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ويجرى بيع البيتكوين مقابل الدولار عند سعر 18 – 18.5 جنيها.