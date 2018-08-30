الأزهر يستنكر الرسوم المسيئة للإسلام ويشيد بموقف الحكومة الهولندية الرافض

كتب لؤى على

استنكر الأزهر الشريف إقدام أحد البرلمانيين الهولنديين على تنظيم مسابقة للرسوم المسيئة للإسلام، معربا فى الوقت ذاته عن تقديره لموقف الحكومة الهولندية الرافض لتلك المسابقة، وهو ما نقله وزير الخارجية الهولندى خلال اتصال هاتفى مع نظيره المصرى.

وأشاد الأزهر بتحركات وزارة الخارجية المصرية ومواقفها فى التصدى لخطاب الكراهية والتحريض والإساءة للأديان، مؤكدًا أن هذه المواقف تدعم جهود الأزهر في تحقيق السلام ومد جسور الحوار بين اتباع الأديان حول العالم.

وشدد على ضرورة التمييز بين حرية التعبير وإبداء الرأى التى هى حق أقرته المواثيق والأعراف الدولية، وبين الإساءة للأديان والمعتقدات، بما يقوض جهود التعايش والسلام ويغذى الإرهاب والتطرف حول العالم.