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الخميس، 30 أغسطس 2018 11:28 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 30 أغسطس 2018 09:51 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس
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- مودريتش يحصد جائزة أفضل لاعب فى اوروبا 2018   


 

 

1

22 محافظا جديدا و18 نائبا محافظ يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس.. والسيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

 

2

شريف سيف الدين حسين يؤدى اليمين رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية

 

3

الرئيس السيسى يصل المنامة فى جولة تشمل البحرين والصين وأوزبكستان

 

4

المالية: تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا إلزاميا بدءا من يناير 2019

 

5

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية بعمق 17 ألف قدم

6

 

الصحة: انتظام ضخ البنسلين والأنسولين بالصيدليات ونظام للتنبؤ بنقصهما

7

 

طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

 

8

البنك المركزى: مستوى غير مسبوق لتحويلات المصريين بالخارج بـ26.5 مليار دولار

 

9

بالأسماء.. السيسى يعتمد الحركة الدبلوماسية لسفراء مصر بالخارج

 


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