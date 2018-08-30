اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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- مودريتش يحصد جائزة أفضل لاعب فى اوروبا 2018





22 محافظا جديدا و18 نائبا محافظ يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس.. والسيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

شريف سيف الدين حسين يؤدى اليمين رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية

الرئيس السيسى يصل المنامة فى جولة تشمل البحرين والصين وأوزبكستان

المالية: تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا إلزاميا بدءا من يناير 2019

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية بعمق 17 ألف قدم

الصحة: انتظام ضخ البنسلين والأنسولين بالصيدليات ونظام للتنبؤ بنقصهما

طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

البنك المركزى: مستوى غير مسبوق لتحويلات المصريين بالخارج بـ26.5 مليار دولار

بالأسماء.. السيسى يعتمد الحركة الدبلوماسية لسفراء مصر بالخارج